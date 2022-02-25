"Слово предоставили не вам": Лавров заткнул журналиста из CNN

"Слово предоставили не вам": Лавров заткнул журналиста из CNN
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Американский репортер полез вне очереди, за что и поплатился

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегами из внешнеполитических ведомств Донецкой и Луганской народных республик. Лидер российской дипломатии вышел из себя, тщетно пытаясь образумить неугомонного журналиста из CNN Мэттью Чэнса.

В тот момент, когда очередь дошла до китайского журналиста, Чэнс вдруг заявил, что сейчас он находится в Киеве, который, по его словам, подвергается бомбардировке. В связи с этим журналист хотел бы быстро задать один вопрос.

Министра такая беспардонность вывела из себя – глава внешнеполитического ведомства заявил, что американский журналист кое-где успел получить уроки дурных манер.

После этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратилась к Мэттью с просьбой подождать и уступить китайской коллеге, до которой дошла очередь. Однако Чэнса это не остановило и он продолжил озвучивать свой вопрос.

"Я очень прошу, можете помолчать? Слово предоставили не вам. Если вам на Украине испортили манеры, мы ни при чем", – резко отреагировал министр иностранных дел.

Ранее глава российского МИД вступил в перепалку с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гуттеришем, заявившим о том, что события в Донбассе вовсе не являются геноцидом. Происходящее в регионе, уверен генсек ООН – явно не тот случай. В ответ Лавров заявил, что коллега превышает свои полномочия и ни разу не высказывался за то, чтобы Киев выполнял Минские договоренности.

"Утро" ведет трансляцию спецоперации в Донбассе.

Источник: RT ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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