Представителям России запретили входить в Европарламент

Представителям России запретили входить в Европарламент
Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / www.globallookpress.com
Решение вступило в силу 18 марта

Европарламент захлопнул двери перед представителями России и Белоруссии. Об этом сообщила глава ЕП Роберта Метсола.

Она уточнила, что дипломатам и другим государственным служащим РФ и РБ запрещено входить в здания, относящиеся к структурам Европарламента, с 18 марта 2022 года.

"В доме демократии нет места тем, кто стремится разрушить демократический порядок",

написала спикер общеевропейского парламента в "Твиттере".

Ранее Россия вышла из Совета Европы, в том числе из ПАСЕ. Как пояснили в Москве, недружественная политика, принятая в последнее время в Брюсселе и Страсбурге, не располагает к дальнейшей совместной работе.

Накануне в сети распространили видео, как у здания СЕ в Страсбурге спускают российский флаг.

Источник: Парламентская газета ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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