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Европарламент захлопнул двери перед представителями России и Белоруссии. Об этом сообщила глава ЕП Роберта Метсола.
Она уточнила, что дипломатам и другим государственным служащим РФ и РБ запрещено входить в здания, относящиеся к структурам Европарламента, с 18 марта 2022 года.
"В доме демократии нет места тем, кто стремится разрушить демократический порядок",
– написала спикер общеевропейского парламента в "Твиттере".
Ранее Россия вышла из Совета Европы, в том числе из ПАСЕ. Как пояснили в Москве, недружественная политика, принятая в последнее время в Брюсселе и Страсбурге, не располагает к дальнейшей совместной работе.
Накануне в сети распространили видео, как у здания СЕ в Страсбурге спускают российский флаг.
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