Политик останется на посту до октября

Британский премьер-министр Борис Джонсон все же уходит в отставку после череды скандалов со своим участием. Как заявили в российском Совфеде, именно он был "главным русофобом и ястребом".

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев написал, что произошедшее стало закономерным итогом "британской наглости и бездарной политики", передает URA.RU. Эксперты оценили, как кадровые перестановки в Британии могут отразиться на России.

Политолог Сергей Марков полагает, что серьезного эффекта на русофоские настроения Лондона это не окажет. Новый премьер-министр, вероятнее всего, сохранит намеченный жесткий курс по отношению к России, поскольку "это не политика Джонсона, а политика правящего класса Британии и США", передает его слова "Свободная пресса".

При этом эксперт полагает, что кресло премьер-министра может занять глава МИД Лиз Трасс или глава Минобороны Бен Уоллес, которые настроены по отношению к Москве отрицательно.

Леонид Калашников считает, что в таком случае отношения между Россией и Британией могут стать еще хуже. Однако и не исключил, что все, напротив, может улучшиться, поскольку падать отношениям между странами на данный момент особо некуда.