Россия получила возможность отомстить Британии за недружественные шаги

Россия получила возможность отомстить Британии за недружественные шаги
Фото: Chris Lawton/unsplash.com
Действия Москвы будут выгодны Пекину и Тегерану

Досрочная отставка Бориса Джонсона с постов лидера Консервативной партии и премьер-министра стала удобной ситуацией для России, считают журналисты британского издания MSN. Теперь Москва может попробовать реализовать "коварный план" в отношении Лондона в ответ на все шаги, которые британские власти приняли против РФ.

Уход Джонсона дестабилизировал внутреннюю политическую ситуацию внутри Великобритании. Проблемы только сыграют на руку России, которая может воспользоваться ситуацией и усугубить раздор в Соединенном Королевстве на фоне предстоящих выборов.

"Такие государства, как Китай и Иран, будут рады, если Россия на какое-то время выведет из игры Великобританию", – приводит перевод статьи "ПолитРоссия".

Журналисты указывают, что ухудшить ситуацию в стране будет легко, поскольку политика Джонсона привела к ряду серьезных ошибок, которые спровоцировали институциональных кризис, а после премьер сделал еще хуже, когда наружу вылезли скандалы с его участием. 

Сейчас, отмечают они, в Великобритании возник паралич, который, вероятно, только усугубится. 

Ранее свою кандидатуру на пост премьера и лидера партии консерваторов выдвинула глава МИД Лиз Трасс, передает МИР 24. Она пообещала избирателям снижение налогов с первого дня своего избрания. 

Помимо министра иностранных дел, на место решили претендоватьэкс-глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид, экс-министр иностранных дел Джереми Хант, экс-министр образования Надим Захави, экс-министр финансов Риши Сунак, младший министр по торговым отношениям Пенни Мордонт. Всего на пост премьер-премьера метят десять политиков, передает "Свободная пресса". 

Источник: ПолитРоссия ✓ Надежный источник
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