Как оппозиционеры-либералы продолжают зарабатывать на России

Как оппозиционеры-либералы продолжают зарабатывать на России
Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK press
Сбежавшие из страны псевдожурналисты получают деньги за дискредитацию армии РФ

Покинувшие Россию либеральные оппозиционеры продолжают зарабатывать на ее имени, точнее, отрабатывать западный заказ. Методы и площадки используются прежние: стримы на YouTube.

Характерный пример: канал "Навальный Live". Сейчас здесь транслируют ролики, созданные в духе псевдорасследований некогда печально известного фейками ФБК* (признан иноагентом, запрещен в РФ за экстремистскую деятельность). Вот только подгоняемые кураторами авторы сюжетов, видимо, совсем не имеют времени и желания, чтобы банально проверить материал на нестыковки, не говоря уже о реальном фактчекинге.

Взять, к примеру, так называемое "расследование" о заместителе министра обороны РФ Руслане Цаликове. Из сюжета поклонники навальнистов узнают, что стоимость принадлежащего Цаликову дома с участком якобы составляет 3,5 миллиарда рублей. При этом эти же авторы в 2019 году это же имущество оценивали в 950 миллионов рублей. И ведь даже на курсовую разницу такое расхождение не свалить: рубль с момента создания первого ролика только укрепился. То есть перед нами пример дезинформации в чистом виде, даже без попыток найти мало-мальские доказательства. А действительно, зачем, если платят не за правду, а за развесистую клюкву.

Кстати, насчет платы. Уже несколько месяцев все российские блогеры на YouTube находятся под санкциями – независимо от публикуемого контента, они лишены возможности монетизировать свои выпуски на канале. Но внешним спонсорам ничто не мешает финансировать прикормленных авторов. Сотрудникам "Навальный Live" как платили организации, связанные с разведслужбами Великобритании и США, так и продолжают это делать.

Изменился только заказ. Если раньше либералы-правдорубы раскручивали фейки о представителях гражданской власти в РФ, то теперь переключились на военных. О смысле сказанного и достоверности сильно не задумываются: их задача любыми способами оклеветать российскую армию, военнослужащих, командующих, спецоперацию.

Понятно, что в условиях отсутствия реальных успехов ВСУ Запад открыл информационный фронт против РФ, где не гнушается использовать всякие методы. Тем более, что либеральные псевдожурналисты давно едят с руки.

Вот экс-директор ФБК Иван Жданов. В свое время его отца, заммэра Нарьян-Мара Юрия Жданова осудили за растрату городского бюджета. Как выяснилось, он за государственные денежки отправил сыночка учиться в престижный вуз столицы РФ. Сына, причем, опыт родителя ничему не научил: он подрос и тоже включился в коррупционные схемы, за что и был объявлен в международный розыск по подозрению в отмывании 1 млрд рублей. В итоге Иван Жданов перебрался в Европу, откуда ведет антироссийские стримы.

Или вот Леонид Волков (физлицо-иноагент), также известный по ФБК, имеет домик в Люксембурге за 700 тысяч евро, путешествует по европейским странам и считает себя вправе критиковать и оскорблять тех, кто живет в России.

Максим Кац (физлицо-иноагент) – учился в Университете Глазго, отмечен стипендией правительства Великобритании. Строил политическую карьеру в России, но как только оказался перед выбором, тут же переметнулся на Запад, откуда и вещает про "новую Россию будущего", предлагая Москве сдаться и оплатить расходы, которые США, Европа, Украина и прочие понесли за время СВО.

Руслан Шаведдинов, глумящийся над трагедией в одесском Доме профсоюзов и мечтающий увидеть, как по Москве пойдут американские танки; Дмитрий Низовцев, в свое время перебравшийся из Хабаровска в Москву активист, привлекавший внимание прессы скандальными акциями, – вот лица российской либеральной оппозиции на YouTube. Точнее, смердящие рты Запада, которые за тепленькое местечко готовы нести любую чушь и вранье о России и ее армии.

Впрочем, предателей нигде не любят. Посмотрим, где они окажутся, когда Запад поймет безуспешность своих информационных атак против РФ и откажется от услуг нынешних любимчиков.

* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

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