Парламентская ассамблея ОДКБ заявила о недопустимости разработки бактериологического оружия

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Парламентарии стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявили о недопустимости разработки биологического, бактериологического и токсинного оружия.
В документе, согласованном в ходе XV пленарного заседания ПА ОДКБ, выражается сожаление, что механизм проверки исполнения обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия от 10 апреля 1972 года до сих пор не утвержден. В результате в мире растет угроза использования биотехнологий отнюдь не в мирных целях.
"Выражаем озабоченность в связи с сохранением на национальном уровне законодательных норм, допускающих возможность проведения работ в области биологического оружия",
– отмечается в заявлении ПА ОДКБ.
Парламентарии стран ОДКБ подтвердили свою приверженность миру, свободному от биологического оружия, и призвали коллег из других стран приложить усилия к созданию соответствующей законодательной базы.
Ранее стало известно, что в США запатентовали новую разработку, которая представляет из себя дрон-контейнер для живых насекомых, являющихся носителями вирусов и инфекций. Как пояснили военные, использование этого оружия нацелено на уничтожение армии противника без бомб и снарядов.
Известно также, что до недавнего времени США вели активные исследования по созданию оружия массового поражения на Украине.
Заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ и XV пленарное заседание ПА ОДКБ прошло в понедельник, 5 декабря, в Москве.
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