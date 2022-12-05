Парламентская ассамблея ОДКБ заявила о недопустимости разработки бактериологического оружия

Подписанная в 1972 году Конвенция о запрещении биологического оружия становится с каждым днем актуальнее

Парламентарии стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявили о недопустимости разработки биологического, бактериологического и токсинного оружия.

В документе, согласованном в ходе XV пленарного заседания ПА ОДКБ, выражается сожаление, что механизм проверки исполнения обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия от 10 апреля 1972 года до сих пор не утвержден. В результате в мире растет угроза использования биотехнологий отнюдь не в мирных целях.

"Выражаем озабоченность в связи с сохранением на национальном уровне законодательных норм, допускающих возможность проведения работ в области биологического оружия",

– отмечается в заявлении ПА ОДКБ.

Парламентарии стран ОДКБ подтвердили свою приверженность миру, свободному от биологического оружия, и призвали коллег из других стран приложить усилия к созданию соответствующей законодательной базы.

Ранее стало известно, что в США запатентовали новую разработку, которая представляет из себя дрон-контейнер для живых насекомых, являющихся носителями вирусов и инфекций. Как пояснили военные, использование этого оружия нацелено на уничтожение армии противника без бомб и снарядов.

Известно также, что до недавнего времени США вели активные исследования по созданию оружия массового поражения на Украине.

Заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ и XV пленарное заседание ПА ОДКБ прошло в понедельник, 5 декабря, в Москве.

