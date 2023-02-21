Путин предъявил Байдену новый ультиматум

Эксперты расшифровали высказывания лидера во время обращения к парламенту

Сегодня, 21 февраля, президент России выступил с посланием к Федеральному собранию. Еще до его начала в Кремле говорили, что речь будет иметь важное значение, за ней будут наблюдать во многих странах. Во время выступления Владимир Путин сделал несколько важных заявлений, которые касаются внешнеполитического курса страны на ближайшее будущее. Расшифровать их значение решили российские эксперты.

Сперва они сходились во мнении, что эффект от выступления будет немного смазан из-за приезда в Киев Джо Байдена. Однако в ответ глава России решил публично поднять ставки до самого высокого уровня.

"Выход из СНВ-3 и фактически данная Путиным команда на возобновление ядерных испытаний – это и есть ответ на Мюнхен и Киевскую речь Байдена. Резкое поднятие ставок", – отреагировали аналитики.

Другие утверждают, что глава России предъявил американскому лидеру ультиматум – если давление будет расти, Россия полностью сломает паритет в ядерной сфере.

"Фактически Путин обнулил инициативы Байдена и шантажирует его администрацию ядерным кейсом", – считают эксперты.

Также, по их мнению, лидер в своей речи прочертил новые "красные линии", теперь проведя их и в ядерной сфере.