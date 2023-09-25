Источники выдали правду о назначении Рогозина сенатором

Источники выдали правду о назначении Рогозина сенатором
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Решение было принято не просто так

Будущее бывшего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина было неопределенным с момента, как он подал заявление об отставке. Ходили слухи, что он может получить важную должность в одном из новых российских регионов, но подтверждения они так и не нашли. 

Позже появились сведения, что его могут сделать сенатором от Запорожской области – в итоге так и случилось. Об этом, как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", Рогозин сам сообщил в своих соцсетях уже по факту.

Источники в беседе с РБК выдали правду о назначении чиновника на должность сенатора. По их словам, это не означает, что он получил важный руководящий пост. Ситуация не изменится в ближайшее время.

"Нужно было куда-то трудоустроить", – заявили осведомители.

Они напомнили, что официальной должности у Рогозина не было с 15 июля прошлого года, когда он перестал быть директором "Роскосмоса". В ноябре чиновник стал руководить группой военных советников "Царские волки", указывает URA.RU.

Ранее Рогозин заявил, что предупреждал Кремль о неадекватности Евгения Пригожина.

Источник: РБК
По теме

Business Insider: авиабомбы России оказались для ПВО США "смертельным вызовом"

Высокотехнологичные ракеты никто не строил для поражения старых бомб

Польша серьезно поплатилась за ненависть к России - СМИ

Варшаву обходят стороной союзники на Западе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей