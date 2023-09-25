Источники выдали правду о назначении Рогозина сенатором

Решение было принято не просто так

Будущее бывшего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина было неопределенным с момента, как он подал заявление об отставке. Ходили слухи, что он может получить важную должность в одном из новых российских регионов, но подтверждения они так и не нашли.

Позже появились сведения, что его могут сделать сенатором от Запорожской области – в итоге так и случилось. Об этом, как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", Рогозин сам сообщил в своих соцсетях уже по факту.

Источники в беседе с РБК выдали правду о назначении чиновника на должность сенатора. По их словам, это не означает, что он получил важный руководящий пост. Ситуация не изменится в ближайшее время.

"Нужно было куда-то трудоустроить", – заявили осведомители.

Они напомнили, что официальной должности у Рогозина не было с 15 июля прошлого года, когда он перестал быть директором "Роскосмоса". В ноябре чиновник стал руководить группой военных советников "Царские волки", указывает URA.RU.

Ранее Рогозин заявил, что предупреждал Кремль о неадекватности Евгения Пригожина.