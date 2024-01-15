Какие масштабные изменения ждут нас в 2024 году?

Нас ждет год больших перемен, уверен политолог Дмитрий Раевский. Он связывает грядущие перемены с несколькими событиями. Прежде всего, летом 2024 года пройдет очередной саммит БРИКС, на котором может быть принято решение о введении единой валюты (во всяком случае, сейчас Центробанк БРИКС сейчас к этому активно готовится).

"Когда это произойдет, то многие инвестиционные компании захотят перевести свои активы из долларов и евро в бриксы. Это может нанести огромный удар по доллару и, соответственно, по Соединенным Штатам", – говорит эксперт.



Тогда, по его мнению, США перестанут быть гегемоном и станут бедной страной с дефицитом торгового баланса в 35-40% и огромным государственным долгом. На арену выйдут Китай, Россия, Иран, то есть фактически страны-изгои возьмут власть в свои руки. К каким политическим последствиям это приведет, трудно сказать. США, скорее всего, не захотят отдавать власть и могут развязать еще несколько локальных конфликтов.

"Надеюсь, что руководителям США все же хватит разума не начинать ядерную войну. Так или иначе, Штаты погрязнут в ворохе своих проблем. Развалится осиротевшая Европа, больше не прикрытая зонтиком НАТО, перестанет существовать Европейский союз", - уверен Раевский.

Что касается будущего России, политолог уверен, что статус нашей страны во всем мире существенно возрастет.

"Вполне вероятно, что Россия займет место Франции в африканских странах. И тогда экономика африканских стран будет подпитывать Россию и сделает ее богаче. Этого тоже ожидаем. Так что, грядущий 2024 год непростым и богатым на перемены", – резюмирует Раевский.