Сенатор Джабаров ответил на предложение Тайваня забрать Дальний Восток

В России пригрозили захватом Тайваня после слов о Дальнем Востоке
Фото: unsplash.com
В Москве отметили, что остров ждет неминуемая участь

Тайваньский президент Лай Циндэ во время недавнего выступления обратился к Китаю и посоветовал заняться возвращением своих исторических земель на Дальном Востоке, поскольку все высказывания и намерении восстановить свою территориальную целостность без этого выглядят несправедливо. К тому же, напомнил он, сейчас Россия находится в достаточно уязвимом положении.

На подобное высказывание ответил сенатор Владимир Джабаров. По его словам, эти слова в адрес российских территорий звучат оскорбительно. Он полагает, что это говорит о безнаказанности, которую, вероятно, ощущает Лай.

"Рано или поздно Тайвань однозначно станет частью Китаю – он и сейчас китайская территория де-юре, но де-факто он тоже будет Китаем", – пригрозил Джабаров.

Согласно Айгунскому договору между странами, к России присоединились Амурская область и несколько регионов Хабаровская края. Позже в состав вошел Приморский край.

В понедельник, 2 сентября, ВС Тайваня зафиксировали приближение 18 летательных аппаратов и 8 китайских кораблей. Обстановка в акватории остается довольно напряженной из-за интереса Запада и Китая на остров.

Источник: Лента.ру
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