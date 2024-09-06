На выборах депутатов в столице проголосовали уже более одного миллиона человек

Москвичи делают выбор онлайн и на участках

В голосовании за кандидатов в депутаты Московской городской Думы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского округов и столичного района Куркино приняли участие уже более миллиона человек. Таковы данные открытого сервиса наблюдений.

Выборы начались в 8:00 6 сентября как онлайн, так и на избирательных участках. Большинство проголосовавших на данный момент москвичей воспользовались сервисом онлайн-голосования на специальной странице elec.mos.ru. С помощью терминалов, установленных на избирательных участках, электронный бюллетень заполнили более 43 тысяч человек. Бумажные бюллетени получили порядка 8000 горожан.

По данным руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадима Ковалёва, голосование онлайн и на участках проходит штатно, нарушений не зафиксировано. Наблюдатели Штаба присутствуют на всех избирательных участках столицы, также в Штабе организовано круглосуточное наблюдение.

Проголосовать онлайн можно в любое время суток до 20:00 8 сентября. Отдать голос на участке москвичи могут с 08:00 до 20:00 6, 7 и 8 сентября. Следить за ходом голосования можно по ссылке.