В МТПП обсудили приуроченную к выборам акцию программы "Миллион призов"

Участники 10-й акции #ВыбираемВместе2024 - Москва могут выиграть до 15 тысяч баллов

В Московской торгово-промышленной палате (МТПП) рассказали об условиях участия в акции программы "Миллион призов", приуроченной к сентябрьским выборам депутатов Московской городской Думы VIII созыва.

Как напомнил президент МТПП Владимир Платонов, акция #ВыбираемВместе2024 проходит в Москве уже четыре года. Впервые провести ее предложили московские предприниматели в 2020 году, во время общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. С тех пор программа "Миллион призов" стала дополнительной мерой поддержки предприятий – как МСП, так и крупного бизнеса.

"После первого этапа программы "Миллион призов" столичный бизнес за счет обмененных призовых баллов получил вливания, эквивалентные 10 млрд рублей. В совокупности с несколькими пакетами мер экономической поддержки столичное деловое сообщество успешно прошло период пандемических ограничений и вышло на траекторию устойчивого роста, а горожане получили необходимую поддержку в условиях локдауна",

– прокомментировал основатель аптечной сети "Столички" Евгений Нифантьев.

В этом году принять участие в акции смогут москвичи, проголосовавшие на выборах депутатов МГД VIII созыва с 6 по 8 сентября 2024 г. электронным способом – онлайн через страницу elec.mos.ru или при помощи терминала на избирательном участке.

В основном розыгрыше можно будет выиграть 1 000, 3 000 или 5 000 призовых баллов.

У тех, кто проголосует онлайн, будет больше возможностей для получения призовых баллов. До 8 сентября включительно они могут зарегистрироваться на дополнительный розыгрыш призов, выбрав одну из трех категорий: "Путешествия и культура", "Спорт" или "Техника для дома". Победители получат по 15 000 баллов, которые можно будет использовать для покупок у одного из партнеров программы в выбранной категории.

Среди тех, кто не станет победителем в основном розыгрыше, гарантированную 1000 баллов получат избиратели старше 60 лет, а также те, кто впервые проголосует онлайн.

Розыгрыши акции будут проводиться ежедневно с 7 по 9 сентября на сайте программы. Среди партнеров программы – торговые сети, маркетплейсы, магазины продуктов, одежды и специализированных товаров, столичные учреждения культуры, кафе и рестораны, аптеки, а также благотворительные фонды.

Ранее в Общественном штабе заявили о готовности Москвы к выборам.