Депутат МГД должен быть ответственным, стрессоустойчивым и любящим Москву - Великанова

Народные избранники являются связующим звеном между горожанами и исполнительной властью

В начале сентября москвичам предстоит выбрать новый состав Мосгордумы. Это важный и ответственный выбор, ведь депутаты Московской городской думы напрямую влияют на улучшение качества жизни горожан. О том, какими качествами должен обладать народный избранник, рассказала экс-депутат МГД, директор Музея современной истории Ирина Великанова.

"Есть очень красивые слова, которые четко описывают главную задачу депутатов городской думы, – служить Москве и москвичам. Это действительно так, потому что Московская городская дума – это главное связующее звено между горожанами и исполнительной властью города Москвы",

– отметила Ирина Великанова в комментарии "Вечерней Москве".

По ее мнению, главный закон, который принимает МГД – это бюджет. От этого документа зависит, как будет развиваться мегаполис. И тут важно избегать популистских решений, но при этом помнить о социальных обязательствах перед горожанами.

Еще одна важная тема – городское хозяйство. Депутаты Мосгордумы решают вопросы, связанные с комфортным проживанием и отдыхом москвичей в родном городе в любое время года.

Чтобы принимаемые законы отвечали потребностям горожан, депутаты принимают активное участие в различных круглых столах, работают с письменными обращениями избирателей. При этом обращения и просьбы могут быть разными, в том числе довольно неожиданными. Поэтому городской и муниципальный депутат должен быть стрессоустойчивым.

"Не всегда можно принимать простые популистские решения, потому что зачастую они могут быть неверными. Это важное требование к личности депутата. Безусловно, это должен быть ответственный и стойкий человек, который очень любит свой город и желает сделать все возможное для того, чтобы Москва развивалась",

– подчеркивает Великанова. При этом она отмечает значительное влияние муниципальных депутатов на жизнь города. Ведь именно от них зависит, в каких дворах будут установлены шлагбаумы, где высажены деревья, деятельность каких управляющих компаний нужно взять под особый контроль.

"У муниципальных депутатов есть очень серьезные рычаги воздействия. Например, они могут инициировать проверку работы управляющей компании, созвать общее собрание собственников квартир. Кроме того, дают согласие на перевод жилого помещения в многоквартирном доме, например, в магазин, разрешают строить торговые палатки, летние кафе, ярмарки выходного дня",

– перечислила экс-депутат.

6 – 8 сентября 2024 года в столице состоятся выборы депутатов в Московскую городскую Думу восьмого созыва. Кроме того, жители Троицкого и Новомосковского округов и района Куркино будут выбирать также муниципальных депутатов. Голосовать можно онлайн и на избирательных участках. Избиратели, проголосовавшие электронно, станут участниками розыгрыша призов акции "Миллион призов".