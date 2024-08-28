Электронное голосование на выборах адаптировали для москвичей с нарушениями зрения

Электронное голосование на выборах адаптировали для москвичей с нарушениями зрения
Фото: Киселев Сергей/ АГН Москва
Избиратели с ограниченными возможностями здоровья смогут самостоятельно заполнить бюллетень онлайн и через терминал

Москвичи с нарушениями зрения и моторики смогут самостоятельно проголосовать на выборах депутатов Мосгордумы в электронном формате. Страницу онлайн-голосования и интерфейс терминалов на избирательных участках адаптировали для пользователей с ограниченными возможностями здоровья.

Незрячие и слабовидящие горожанам уже привыкли использовать программы экранного доступа, в том числе скринридеры, в повседневной работе с компьютером, планшетом и смартфоном. Такие программы синтезируют в речевую информацию все, что представлено на экране устройства: текст, кнопки, ссылки, поля и прочие элементы навигации.

Разработчики системы электронного голосования предусмотрели ее совместимость с функционалом скринридеров, чтобы возможность сделать выбор при помощи цифрового бюллетеня была у всех. При голосовании онлайн на mos.ru достаточно включить привычную программу на своем устройстве. Она прочитает избирателю порядок голосования, после загрузки бюллетеня познакомит со списком кандидатов и поможет сориентироваться, куда нажимать.

На терминалах электронного голосования, установленных на избирательных участках, также есть специальный режим со скринридером. Чтобы его включить, нужно обратиться к члену участковой избирательной комиссии. Избирателю выдадут наушники для прослушивания представленной на экране терминала информации, а также специальный пульт – кликер. С его помощью можно будет перемещаться между элементами на экране, сделать отметку в электронном бюллетене и проголосовать.

Выборы депутатов Московской городской Думы и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Участники электронного голосования получат шанс выиграть призовые баллы акции "Миллион призов".

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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