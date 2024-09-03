В Общественном штабе заявили о готовности Москвы к выборам

Столичных избирателей предупредили об электронной очереди при голосовании

Москва готова к сентябрьским выборам. Об этом заявили на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, которое состоялось во вторник, 3 сентября.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова напомнила, что горожанам будут доступны все способы волеизъявления, в том числе при помощи бумажного бюллетеня.

"Всего подано 13 482 заявки на голосование таким способом. При этом мы понимаем, что число людей, проголосовавших таким способом, будет больше. Ведь горожане, находящиеся, например, на лечении в стационарах или проходящие воинскую службу тоже будут голосовать при помощи “бумаги”. Мы прогнозируем, что общее количество избирателей, которые в итоге проголосуют бумажным бюллетенем, будет порядка 200 тысяч",

– сообщила Ольга Кириллова.

При этом большее число избирателей в Москве планируют голосовать дистанционно. Как рассказал замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами, политолог Александр Асафов, интерес к дистанционному голосованию особенно высок среди молодежи от 18 до 26 лет и среди людей в возрасте от 27 до 34 лет. В этих возрастных группах голосовать онлайн планируют 79% и 77% опрошенных соответственно. Всего же, по данным исследовательской группы Russian Field, голосовать на предстоящих выборах дистанционно намерены около 61% жителей города.

В связи с такой популярностью голосования при помощи ДЭГ начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко предупредил о вероятность возникновения электронной очереди среди избирателей:

"Это нормальная, штатная работа системы, такие очереди мы часто наблюдаем, например, в банках. Можно немного подождать или проголосовать чуть позже, не обязательно делать это в 8 часов утра 6 сентября. Все, кто хочет проголосовать онлайн, смогут это сделать", – подчеркнул Артем Костырко.

В целом участники заседания подтвердили готовность всех систем и структур к выборам. По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалёва, Наблюдать за выборами в сентябре 2024 года будут 12 680 наблюдателей. Все они прошли обучение и выполнили контрольные тесты.

В четверг, 5 сентября, состоится церемония разделения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования. В этот раз хранителями ключа станут:

руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв;

заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов;

член Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Виктор Блажеев;

председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова;

блогер, общественный деятель Кирилл Шулика.

Выборы депутатов Московской городской Думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в 8 муниципальных округах ТиНАО и в муниципальном округе Куркино пройдут 6 – 8 сентября 2024 года. Избиратели, проголосовавшие электронно, станут участниками розыгрыша призовых баллов акции "Миллион призов".