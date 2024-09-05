Ключ расшифрования ДЭГ в Москве разделили между пятью хранителями

Церемония прошла в Мосгоризбиркоме в четверг, 5 сентября

В Московской городской избирательной комиссии разделили ключ расшифрования дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и передали его части пяти хранителям. Процедура гарантирует, что итоги выборов останутся неизвестны до завершения процесса голосования. На это указал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко.

Ключ шифрования – это программный код, который преобразует голоса избирателей, поступающие в блокчейн, в наборы символов. Благодаря этому информация о конкретном избирателе и его выборе становится зашифрованной.

"Разделение ключа расшифрования ДЭГ на несколько частей накануне дней голосования гарантирует, что итоги выборов останутся неизвестны до завершения процесса голосования. Только после обратной процедуры соединения ключа, которая проводится после того, как в блокчейн поступят последние голоса избирателей, начнутся расшифровка и подсчет голосов. Анонимность волеизъявления каждого конкретного избирателя сохранится",

– пояснил Артем Костырко.

Процедура разделения ключа расшифрования проходит открыто. В присутствии организаторов выборов, членов избиркома, Общественного штаба наблюдателей и журналистов происходит запись ключа на разные носители, которые затем упаковывают и передают на хранение ответственным лицам.

В этот раз хранителями ключа стали:

Вадим Ковалёв, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве;

Александр Асафов, заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами;

Виктор Блажеев, член Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве;

Ольга Кириллова, председатель Московской городской избирательной комиссии;

Кирилл Шулика, блогер, общественный деятель.

В единый код ключ соберут вечером в воскресенье, 8 сентября.

"8 сентября через 15 минут после окончания голосования мы снова встретимся в Мосгоризбиркоме, чтобы соединить ключ расшифрования ДЭГ. На протяжении всех дней голосования за честностью и прозрачностью хода выборов будет следить Общественный штаб",

– сообщил Вадим Ковалев.

Выборы депутатов в Мосгордуму, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркино стартуют в пятницу, 6 сентября в 8:00. Жители столицы, имеющие полную учетную запись на городском портале госуслуг, смогут проголосовать онлайн по прямой ссылке https://elec.mos.ru/ или на избирательном участке при помощи терминала электронного голосования либо бумажным бюллетенем. Участники электронного голосования получат возможность получить баллы акции "Миллион призов".