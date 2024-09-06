Выборы в Москве начались в штатном режиме - Общественный штаб

Выборы в Москве начались в штатном режиме - Общественный штаб
Фото: Новосильцев Артур/ АГН Москва
Голосование продлится до 20:00 8 сентября

В столице начались выборы депутатов Московской городской Думы (МГД) восьмого созыва, муниципальных депутатов в округах ТиНАО Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк, а также в Куркино. В 8 часов утра появилась возможность проголосовать онлайн, избирательные участки тоже открылись  в это же время.

Штаб общественных наблюдателей за выборами в Москве уже начал свою работу.

"На всех избирательных участках Москвы находятся наши наблюдатели, которые сообщили, что все УИКи открылись вовремя и в штатном режиме. За их работой в круглосуточном режиме все три дня голосования будут следить и наши видеонаблюдатели",

– сообщил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Москве, руководитель Корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы Вадим Ковалёв.

В этом году в Корпус наблюдателей вошли 12 680 человек, из них 49% – молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, 26% – москвичи от 35 до 50 лет, 25% – горожане старше 50 лет.

Москвичам на текущих выборах доступны все способы голосования. Сделать свой выбор они могут онлайн из любой точки мира по прямой ссылке http://elec.mos.ru или прийти на избирательный участок. Во втором случае проголосовать можно с помощью терминалов электронного голосования или бумажных бюллетеней. Получить бумажный бюллетень смогут москвичи, ранее уведомлявшие избирательную комиссию о выборе такого способа голосования, а также граждане, находящиеся на лечении в стационарах и проходящие воинскую службу.

Выборы депутатов МГД продлятся до 20:00 8 сентября.

Ранее в Мосгоризбиркоме состоялась церемония разделения ключа  расшифрования электронного голосования.

Источник: ОП Москвы ✓ Надежный источник
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