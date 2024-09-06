Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах депутатов Мосгордумы 

Лидер сделал свой выбор на портале mos.ru

Российский президент Владимир Путин принял участие в выборах депутатов в Мосгордуму. Свой голос он отдал в собственном кабинете в режими онлайн, воспользовавшись специальным разделом на портале mos.ru. Кадры голосования опубликовала пресс-служба главы государства.

Президент подчеркнул, что 8 сентября является единым днем выборов по всей стране. По итогам будут сформированы органы власти различного уровня.

"Это всегда имеет большое значение для политической стабильности в стране. А сегодня это особенно важно", – указал Владимир Путин.

Ранее участие в электронном голосовании принял мэр Москвы Сергей Собянин.