Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах депутатов Мосгордумы 

Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах депутатов Мосгордумы 
Владимир Путин. Кадр видео kremlin.ru
Лидер сделал свой выбор на портале mos.ru

Российский президент Владимир Путин принял участие в выборах депутатов в Мосгордуму. Свой голос он отдал в собственном кабинете в режими онлайн, воспользовавшись специальным разделом на портале mos.ru. Кадры голосования опубликовала пресс-служба главы государства.

Президент подчеркнул, что 8 сентября является единым днем выборов по всей стране. По итогам будут сформированы органы власти различного уровня.

"Это всегда имеет большое значение для политической стабильности в стране. А сегодня это особенно важно", – указал Владимир Путин.

Ранее участие в электронном голосовании принял мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: Telegram
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