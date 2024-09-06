Первых победителей программы "Миллион призов" определят 7 сентября

Граждане смогут потратить баллы на скидки и другие полезные промокоды

Жители столицы, которые приняли участие в голосовании на выборах депутатов в режиме онлайн, смогут получить первые выигрыши в программе "Миллион призов" уже 7 сентября. Учитывать будут голоса, отданные в первый день голосования, сообщили на сайте мэра Москвы.

Среди основных призов – одна, три и пять тысяч баллов. Также участники голосования смогут зарегистрироваться на дополнительном розыгрыше и получить 15 тысяч баллов. Их можно потратить на скидки у партнеров в разделах "Путешествия и культура", "Спорт", "Техника для дома". Выбрать можно только одну категорию.

Дополнительно будут вручены гарантированные призы тем, кто принимает участие в голосовании в первый раз и не выиграл в основном конкурсе. Еще одна дополнительная призовая категория предусмотрена для горожан старше 60 лет, кто голосовал онлайн и не получил основного приза.

Всего ожидается три розыгрыша, которые проведут 7, 8 и 9 сентября. Узнать о выигрыше можно с помощью СМС-сообщения или другого уведомления, предусмотренного правилами программы. Активировать промокод с помощью призовых баллов нужно не позднее 30 сентября.

Ранее стало известно, куда можно потратить баллы в акции "Миллион призов".