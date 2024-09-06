Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы онлайн

Он убедился в штатной работе системы электронного голосования

Столичный мэр Сергей Собянин принял участие в выборах депутатов Московской городской думы. Свой голос он отдал онлайн на портале mos.ru, отметив, что делает это не впервые.

"Убедился, что система электронного голосования работает штатно", – написал он в своем Telegram.

Собянин указал, что онлайн-голосование будет проходить до 20:00 воскресенья, 8 сентября. Также работают участки для приема голосов во всех районах города.

Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов.

По последним данным, на выборах отдали свои голоса более 1 млн человек. Нарушений зафиксировано не было.