Москвичам напомнили о доступных способах голосования на выборах в МГД

Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 6, 7 и 8 сентября

Москвичи на сентябрьских выборах имеют возможность реализовать свое избирательное право как с помощью электронного, так и бумажного бюллетеня. Об этом напомнили в Московской городской избирательной комиссии в четверг, 5 сентября.

Выборы депутатов в Московскую городскую Думу, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркино пройдут 6 – 8 сентября 2024 года. Москвичи, имеющие полную учетную запись на портале мосуслуг могут проголосовать онлайн из любой точки с доступом в интернет по ссылке https://elec.mos.ru.

Кроме того, можно прийти на любой избирательный участок в столице и воспользоваться установленным там терминалом для электронного голосования.

Или же можно проголосовать по старинке, заполнив бумажный бюллетень. Но для этого нужно было заранее сообщить о своем намерении в территориальную избирательную комиссию или подать заявку на портале mos.ru. Такое решение было принято, чтобы не печатать лишние бюллетени.

"Однако при отсутствии таковой заявки по уважительной причине председатель комиссии вправе принять решение о выдаче избирателю бумажного бюллетеня",

– сообщил руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев.

Ранее в четверг, 5 сентября, в Мосгоризбиркоме состоялась церемония разделения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования.