Более 450 тысяч человек уже проголосовали на выборах в Мосгордуму

Наблюдать за ходом электронного голосования может любой желающий

Москвичи активно голосуют за кандидатов в депутаты Московской городской Думы (МГД) восьмого созыва, а также муниципальных депутатов в 8 муниципальных округах ТиНАО и в муниципального округа Куркино. К настоящему времени в выборах приняли участие уже более 450 тысяч человек. Об этом сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова на брифинге утром 6 сентября.

Голосование онлайн и на избирательных участках началось в столице в 8:00 мск. Все избирательные участки открылись вовремя, доложил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, руководитель Корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы Вадим Ковалёв. Он напомнил, что на каждом участке работают общественные наблюдатели.

"Кроме того, за каждым участком ведется видеонаблюдение. Также начала работать Группа разбора, основной задачей которой является объективная оценка поступающих с УИК данных и оперативное принятие решений по каждому случаю. Сейчас можно с уверенностью сказать, что выборы стартовали в штатном режиме",

– рассказал Вадим Ковалев.

Москвичи могут голосовать как на избирательных участках, так и онлайн из любой точки мира, где есть подключение к сети интернет. При этом при большой активности избирателей возможно возникновение электронной очереди, когда пользователю не сразу приходит подтверждение при входе на страницу голосования. Это является абсолютно штатной работой системы ДЭГ.

"При возникновении такой ситуации нужно немного подождать или проголосовать позже", – пояснил Вадим Ковалев.

Голосование онлайн доступно по прямой ссылке http://elec.mos.ru. Наблюдать за ходом электронного голосования может любой желающий с помощью сервиса https://observer.mos.ru/.

Ранее экс-депутат МГД, директор Музея современной истории Ирина Великанова рассказала о важности работы муниципальных депутатов.

