Дипломат заговорила об украинском конфликте

Ситуация на Украине является одним из ведущих противоречий в отношениях Германии и Китая. Этот и многие другие вопросы были подняты на встрече главы немецкого МИД Анналены Бербок и ее китайского коллеги Ван И. Однако не все прошло гладко.

Во время своего прошло визита в Китай европейский дипломат резко раскритиковала власти страны, вызвав острую реацию со стороны бывшего главы китайского МИД Цинь Гана – на все претензии он жестко отметил, что Пекину меньше всего нужны поучения со стороны Запада. Также ее политика и публичные заявления в отношении Поднебесной нередко критиковались китайскими государственными СМИ. В этот раз Бербок попыталась быть более мягкой и не кидаться на Ван И. Тем не менее, политик уже успела заиметь дурную репутацию.

Как только глава МИД Германии подняла тему украинского конфликта и отправки северокорейских солдат в Россию, делегаты из Китая потребовали удалить немецких журналистов из зала. Пекин не хотел снова видеть массу упреков в свой адрес на первых страницах прессы.

Представители СМИ после указали, что действия китайских дипломатов стали очевидным сигналом – для продолжения конструктивных отношений между странами они не потерпят публичной критики.

Ранее британского дипломата со скандалом вышвырнули из России.