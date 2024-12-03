Журналистов вытолкали из зала после слов главы МИД Германии коллеге из Китая

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Ситуация на Украине является одним из ведущих противоречий в отношениях Германии и Китая. Этот и многие другие вопросы были подняты на встрече главы немецкого МИД Анналены Бербок и ее китайского коллеги Ван И. Однако не все прошло гладко.
Во время своего прошло визита в Китай европейский дипломат резко раскритиковала власти страны, вызвав острую реацию со стороны бывшего главы китайского МИД Цинь Гана – на все претензии он жестко отметил, что Пекину меньше всего нужны поучения со стороны Запада. Также ее политика и публичные заявления в отношении Поднебесной нередко критиковались китайскими государственными СМИ. В этот раз Бербок попыталась быть более мягкой и не кидаться на Ван И. Тем не менее, политик уже успела заиметь дурную репутацию.
Как только глава МИД Германии подняла тему украинского конфликта и отправки северокорейских солдат в Россию, делегаты из Китая потребовали удалить немецких журналистов из зала. Пекин не хотел снова видеть массу упреков в свой адрес на первых страницах прессы.
Представители СМИ после указали, что действия китайских дипломатов стали очевидным сигналом – для продолжения конструктивных отношений между странами они не потерпят публичной критики.
Ранее британского дипломата со скандалом вышвырнули из России.
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