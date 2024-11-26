Британского дипломата Прайора заподозрили в шпионаже в ФСБ

Он вел подрывную деятельность в стране последние несколько месяцев

ФСБ России сообщила о лишении аккредитации и высылке из России в течение двух недель британского дипломата Уилкиса Эдварда Прайора, поскольку нашла в его деятельности признаки разведывательной деятельности. Вместе с этим разгорелся дипломатический скандал, а в МИД был вызван посол страны Найджел Кейси.

По данным российских спецслужб, Прайор выполнял обязанности второго секретаря политического отдела британского посольства. На этой должности он сменил одного из сотрудников ведомства, который был выслан из страны в августе из-за обвинений в шпионаже.

Утверждается, что дипломат при въезде в Россию предоставил фальшивые сведения. Также в его деятельности были обнаружены признаки разведывательно-подрывной работы.

После инцидента в МИД РФ был вызван посол Великобритании для разговора, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова. При этом британское посольство в Москве называло обвинения "смехотворными" и связывало их с "кампанией по дискредитации" Лондона.

Ранее в МИД прокомментировали просьбы Владимира Зеленского конфисковать российские замороженные активы в пользу Украины. По словам Марии Захаровой, ответ на подобные действия со стороны Москвы будет крайне болезненный.