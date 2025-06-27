Премьер Сербии пообещал не присоединяться к санкциям против РФ

Сербия дала России обещание после вскрывшегося предательства
Фото: unsplash.com
В республике уверяют, еще одного удара по Москве власти не нанесут

Белград не намерен присоединяться к антироссийским санкциям, как и заявлял ранее. Такое обещание дал сербский премьер-министр Александр Вулин. Его слова публикует ТАСС.

"Пока я являюсь премьер-министром, правительство Сербии не присоединится к санкциям против России", – сказал он.

Политик подчеркнул, что если бы страна пошла на такой шаг, то могла бы потерять порядка 15 млрд евро. Это привело бы к разрушительным последствиям для сербской экономики, и республика оказалась бы на грани уничтожения.

Такое заявление Вулин сделал вскоре после скандала с поставками компонентов сербского вооружения на Украину. Российская СВР установила, что предприятия Сербии продавали детали для сборки ракет в Чехию и Болгарию, откуда они отправлялись к ВСУ. Это случилось вопреки обещанию президента республики Александра Вучича не осуществлять военные поставки на Украину. На фоне инцидента в Белграде пообещали более тщательнее проверять конечного покупателя продукции.

Тем не менее, по словам сербских экспертов, пророссийское население Сербии, которое представляет собой большинство, было в ужасе от тайных поставок компонентов ракет на Украину – люди не одобрили подобного шага, несмотря на экономическую выгоду.

Источник: ТАСС
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