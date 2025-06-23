Страна давно пытается усидеть на двух стульях

Сербским производителям хорошо известно, что выпускаемые ими ракеты и снаряды в итоге используются против российских военных и мирных жителей. Об этом заявили в российской разведке. Боеприпасы, выпущенные на предприятиях Сербии, направляются на доработку и сборку в Чехию и Болгарию, после чего поступают в лапы украинским войскам.

"В Сербии хорошо известны реальные потребители их продукции и то, что их ракеты и снаряды будут убивать российских военнослужащих и жителей РФ", – подчеркнули в разведке.

Ранее в СВР сообщали, что несмотря на заявления Белграда о нейтралитете, сербский военно-промышленный комплекс фактически работает на киевский режим, снабжая его средствами для ведения боевых действий против России. По сути, сербские оборонные предприятия стреляют нашей стране в спину, делая вид, что не понимают, на чьей стороне оказались.

По данным разведки, для сокрытия схем поставок используется фальсификация документов – оформляются поддельные сертификаты конечного пользователя, чтобы замаскировать путь, пройденный боеприпасами. Президент Сербии Александр Вучич после грандиозного скандала пообещал провести проверку.