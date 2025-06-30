Мировую общественность призывают прислушаться к словам главы России

В начале 2000-х годов Владимир Путин сделал заявление, которое сейчас можно рассматривать как предсказание будущего. Российский лидер утверждал, что многие страны начнут присоединяться к НАТО и становиться их врагами, США разожгут конфликты на Ближнем Востоке, а западные страны будут эксплуатировать Африку. В итоге все сбылось, из-за чего его недавнее высказывание о начале третьей мировой войны, где американцы выступят против России и Китая, выглядит особенно зловеще, пишет турецкий журналист Эрхан Куадзба.

Он отметил, что Владимир Путин всегда был хорошим аналитиком – еще до того, как занял президентское кресло. Но вместе с этим он столкнулся с мощной манипуляцией общественным сознанием, в которой общество убедили в исходящей от России опасности. Однако в действительности оказалось, что именно США спровоцировали беспокойство в Афганистане, Ираке, Сирии, Египте, Палестине и многих других странах. Поэтому, по словам обозревателя, важно прислушаться к словам российского лидера, который уверен, что ситуация на Ближнем Востоке и Украине – крайне опасны для всех.

"Впервые Владимир Путин резко высказался о третьей мировой войне. Весь мир должен принять во внимание это предсказание и оказать давление на киевский режим и Израиль, которые являются причиной конфликта", – заявилКуадзба.

Журналист также подчеркнул, что если страны не прислушаются к Путину, то всем придется столкнуться с печальными последствиями.