Сбывшееся предсказание Путина посеяло панику в Турции

Сбывшееся предсказание Путина посеяло панику в Турции
Фото: Kremlin.ru / wikimedia.org
Мировую общественность призывают прислушаться к словам главы России

В начале 2000-х годов Владимир Путин сделал заявление, которое сейчас можно рассматривать как предсказание будущего. Российский лидер утверждал, что многие страны начнут присоединяться к НАТО и становиться их врагами, США разожгут конфликты на Ближнем Востоке, а западные страны будут эксплуатировать Африку. В итоге все сбылось, из-за чего его недавнее высказывание о начале третьей мировой войны, где американцы выступят против России и Китая, выглядит особенно зловеще, пишет турецкий журналист Эрхан Куадзба.

Он отметил, что Владимир Путин всегда был хорошим аналитиком – еще до того, как занял президентское кресло. Но вместе с этим он столкнулся с мощной манипуляцией общественным сознанием, в которой общество убедили в исходящей от России опасности. Однако в действительности оказалось, что именно США спровоцировали беспокойство в Афганистане, Ираке, Сирии, Египте, Палестине и многих других странах. Поэтому, по словам обозревателя, важно прислушаться к словам российского лидера, который уверен, что ситуация на Ближнем Востоке и Украине – крайне опасны для всех.

"Впервые Владимир Путин резко высказался о третьей мировой войне. Весь мир должен принять во внимание это предсказание и оказать давление на киевский режим и Израиль, которые являются причиной конфликта", – заявилКуадзба.

Журналист также подчеркнул, что если страны не прислушаются к Путину, то всем придется столкнуться с печальными последствиями.

Источник: Dikgazete
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