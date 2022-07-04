В Москве до конца года отремонтируют четыре набережные

Рабочие приведут в порядок более 60 тысяч погонных метров швов облицовки

На Котельнической, Гончарной, Кремлевской и Берсеневской набережных начинается расшивка швов гранитной облицовки. К работам приступают специалисты комплекса городского хозяйства, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, будет отремонтировано свыше 60 тысяч погонных метров швов.



Такие работы проводятся раз в пятилетку, отметил Бирюков. Расшивка со временем разрушаемых швов необходима для того, чтобы сооружения служили дольше. Как правило, в таких местах прорастает трава, а это может привести к выпадению гранитных плит.

Специалисты начинают расшивку лишь после пескоструйной очистки кладки: избавляются от старого наполнителя, промывают плиты, заполняют промежутки полимерцементным материалом и затирают особым составом, устойчивым к влаге. Бирюков подчеркнул, что этот процесс практически незаметен для жителей города, поскольку во время ремонта такие места не перекрывают. Все работы будут завершены к середине ноября 2022 года.

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- рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

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