Вместо пшеничной муки используется необычный ингредиент

Всеми любимые блины являются довольно калорийным блюдом, однако если немного изменить рецепт, ими можно будет лакомиться без сильного вреда для физической формы. Для этого коровье молоко нужно заменить на кокосовое, а пшеничную муку – на рисовую. Результат по вкусу превзойдет все ожидания.

Ингредиенты:

2 куриных яйца,



200 гр. кокосового молока,

200 гр. рисовой муки,

200 гр. воды,

2 столовые ложки сахара,

1,5 столовые ложки кокосового масла,

5 гр. разрыхлителя.

Приготовление:

В миску разбить 2 яйца, положить туда сахар, перемешать ингредиенты миксером. Затем добавить кокосовое молоко и воду и снова перемешать. Чтобы блюдо получилось еще более полезным, привычный белый сахар можно заменить на тростниковый, или же на сахарозаменитель.

В отдельной миске смешать рисовую муку и разрыхлитель. Просеять смесь в миску с жидкими ингредиентами, при этом перемешивая тесто так, чтобы в нем не было комочков. Отставить его отдохнуть на 10 минут. После этого добавить туда столовую ложку растопленного кокосового масла и снова перемешать.

Разогреть сковороду с кокосовым маслом до раскаленного состояния и начать выпекать блины. Блинчики нужно жарить с каждой стороны до румяной корочки, процесс продолжать, пока не закончится все тесто.

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