Маринованные огурцы станут гораздо вкуснее с этим секретным ингредиентом

Как правильно засаливать огурцы, рассказала кулинарный блогер

Многие вносят в рецепт маринованных огурцов что-то свое, чтобы сделать их вкуснее. Фудблогер Олеся Воронова раскрыла свой способ засолки этих овощей. У нее огурцы получаются хрустящими, ароматными, а главное – аппетитными.

По словам Вороновой, сначала необходимо выбрать правильные огурцы. Она предпочитает маленькие и плотные овощи, причем на них не должно быть пятен. Еще один признак хороших огурцов – тонкая кожура. Такие овощи гораздо лучше впитывают соль и различные пряности.

Что касается рассола, то для его приготовления необходимо в один литр воды добавить две столовые ложки соли, одну столовую ложку сахара, и одну столовую ложку уксуса. Все это нужно размешать, и полученную жидкость довести до кипения.

Пока рассол остывает, необходимо подготовить огурцы. Но добавить в банку нужно не только овощи, но и секретный ингредиент Вороновой – листья черной смородины. Благодаря им огурчики получатся очень ароматными.

Блогер советует нарезать огурцы, поскольку так они лучше впитают рассол. Сложив овощи в банку, помимо черной смородины, нужно добавить сушеный укроп, чеснок, а также перец. Затем все это залить остывшим рассолом и оставить закрытые банки на пару дней в прохладном месте. Но чем дольше, тем лучше.