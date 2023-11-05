Рецепт легкого и вкусного белкового салата

Майонез не потребуется

Фанаты здорового образа жизни очень часто ограничивают себя, отказываются от многих блюд и садятся на жесткие диеты ради стройной фигуры. Однако даже в рамках правильного питания можно готовить довольно вкусные вещи.

Например, любителям ЗОЖ может понравиться легкий белковый салат. Рецепт блюда довольно-таки простой, а продукты можно найти абсолютно в любом магазине.

Противники майонеза могут не беспокоиться – он в данном салате не нужен. Заменить его сможет густой несладкий йогурт – всего полторы столовые ложки на одну порцию.

Основной ингредиент – консервированный зеленый горошек. Потребуется сто граммов и столько же отварной курицы. Также необходимо взять одно яйцо. Зелень можно добавить по вкусу. Продукты нарезаем, смешиваем и заправляем йогуртом.

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