Тончайшие и эластичные блинчики: секрет опытных хозяек

Тончайшие и эластичные блинчики: секрет опытных хозяек
Фото: кадр из youtube
Чтобы получить "кружевные" блинчики, добавьте несколько капель этого продукта

Ингредиенты

  1. Яйца – 4 шт
  2. Соль и сахар – по 1 ст л
  3. Мука – 500 гр
  4. Молоко – 1 л
  5. Кипяток – около 0,5 л
  6. Растительное масло – 100 мл
  7. Сливочное масло – 50 гр
  8. Укроп нарезанный – по вкусу


Способ приготовления:

1. Взбить яйца, добавить соль и сахар.

2. Туда же влить молоко и добавить муку – понемножку, чтобы не было комочков.

3. Долить примерно 400 мл кипятка и оставить тесто отдохнуть минут на 40 или час.

4. Добавить еще примерно 150 мл горячей воды, перемешать. В завершение добавить 100 мл растительного масла, которое и даст блинчикам "кружевной" состав.

5. Если тесто уплотнилось, добавляйте еще воды. Особенность этих блинов – их тонкость и мягкость. Переворачивать лучше с помощью ножа, потом руками – лопатка повредит блины.

6. Пожарив часть блинов, уберите на тарелку под пленку.

7. В оставшееся тесто добавьте мелко нарезанный укроп. Нажарив, новые блины тоже уберите под пленку в тарелку.

8. Приготовьте начинку по вкусу: фарш с луком и морковкой, курица, перекрученная и потушенная с капустой или грибами.

9. В блины заворачивайте начинку, сворачивая их конвертиком, треугольником или обычными трубочками.

10. После чего на сливочном масле с добавлением растительного (чтобы не пригорело), обжарьте уже порционные блины с начинкой.

Приятного аппетита!

Ранее мы рассказывали, как приготовить классический красный борщ без лишней кислинки.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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