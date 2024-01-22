Тончайшие и эластичные блинчики: секрет опытных хозяек

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2. Туда же влить молоко и добавить муку – понемножку, чтобы не было комочков.
3. Долить примерно 400 мл кипятка и оставить тесто отдохнуть минут на 40 или час.
4. Добавить еще примерно 150 мл горячей воды, перемешать. В завершение добавить 100 мл растительного масла, которое и даст блинчикам "кружевной" состав.
5. Если тесто уплотнилось, добавляйте еще воды. Особенность этих блинов – их тонкость и мягкость. Переворачивать лучше с помощью ножа, потом руками – лопатка повредит блины.
6. Пожарив часть блинов, уберите на тарелку под пленку.
7. В оставшееся тесто добавьте мелко нарезанный укроп. Нажарив, новые блины тоже уберите под пленку в тарелку.
8. Приготовьте начинку по вкусу: фарш с луком и морковкой, курица, перекрученная и потушенная с капустой или грибами.
9. В блины заворачивайте начинку, сворачивая их конвертиком, треугольником или обычными трубочками.
10. После чего на сливочном масле с добавлением растительного (чтобы не пригорело), обжарьте уже порционные блины с начинкой.
Приятного аппетита!
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