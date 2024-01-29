Невероятно вкусный и быстрый банановый десерт: готовится без выпечки

Невероятно вкусный и быстрый банановый десерт: готовится без выпечки
Это блюдо сведет с ума всю семью

Бананы любимы многими за свою сладость и приятный экзотический вкус. Чаще всего их едят свежими, но мало кто знает, что есть масса разнообразных десертов из бананов. И даже если у вас нет времени выпекать полноценный торт, можно приготовить быстрый и вкусный десерт. Для приготовления вам не потребуется даже духовка. 

Ингредиенты: 

  • Бананы  —  3шт.
  • Печенье  —  350 гр.
  • Вареная сгущенка  —  300 гр.
  • Сметана  —  200 гр.
  • Жирные сливки (55%)  —  500 мл. 
  • Горький шоколад  —  50 гр.
  • Сок лимона из одной дольки

Приготовление:

  1. Смешайте в одной посуде сметану и вареное сгущенное молоко до однородной массы. Это будет крем для нашего десерта.

  2. Часть массы нужно выложить в форму. Можно взять любую глубокую емкость либо форму для выпечки. 

  3. Сверху крема насыпьте печеньем, которое предварительно необходимо измельчить до состояния крошки. 

  4. Следующий слой нашего десерта  —  снова крем из сгущенки и сметаны. 

  5. Следом нужно выложить банананы, нарезанные кружочками. Чтобы они не почернели и не испортили внешний вид лакомства, побрызгайте на фрукт лимонный сок. 

  6. Далее необходимо взбить сливки до состояния пышной пены и выложите сверху на десерт. 

  7. Финальный штрих  —  посыпьте тортик натертым на мелкой терке шоколадом. Для пропитки десерт нужно держать в холодильнике пару часов, а лучше ночь. Приятного аппетита!

Ранее мы поделились рецептом итальянского десерта всего из трех ингредиентов. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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