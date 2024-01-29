Невероятно вкусный и быстрый банановый десерт: готовится без выпечки

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Бананы любимы многими за свою сладость и приятный экзотический вкус. Чаще всего их едят свежими, но мало кто знает, что есть масса разнообразных десертов из бананов. И даже если у вас нет времени выпекать полноценный торт, можно приготовить быстрый и вкусный десерт. Для приготовления вам не потребуется даже духовка.
Ингредиенты:
Приготовление:
Смешайте в одной посуде сметану и вареное сгущенное молоко до однородной массы. Это будет крем для нашего десерта.
Часть массы нужно выложить в форму. Можно взять любую глубокую емкость либо форму для выпечки.
Сверху крема насыпьте печеньем, которое предварительно необходимо измельчить до состояния крошки.
Следующий слой нашего десерта — снова крем из сгущенки и сметаны.
Следом нужно выложить банананы, нарезанные кружочками. Чтобы они не почернели и не испортили внешний вид лакомства, побрызгайте на фрукт лимонный сок.
Далее необходимо взбить сливки до состояния пышной пены и выложите сверху на десерт.
Финальный штрих — посыпьте тортик натертым на мелкой терке шоколадом. Для пропитки десерт нужно держать в холодильнике пару часов, а лучше ночь. Приятного аппетита!
Ранее мы поделились рецептом итальянского десерта всего из трех ингредиентов.
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