Невероятно нежный утренний десерт с бананами: справятся даже дети

Невероятно нежный утренний десерт с бананами: справятся даже дети
Фото: кадр из youtube
Рецепт очень прост и не требует кулинарных умений даже на бытовом уровне

Очень вкусный и нежный десерт, причем не надо хлопотать над тестом, начинкой, запекать в духовке и вообще возиться. Дочь нашла в интернете рецепт и решила попробовать приготовить его. Получилось изумительно, теперь карамельно-шоколадный кекс с бананами – любимое семейное блюдо.

Ингредиенты:

  • Бананы – 3 шт
  • Сливочное масло – 20 гр
  • Тростниковый сахар – 1 ст л с горкой
  • Сахар – 50 гр
  • Растительное масло – 50 мл
  • Молоко – 100 мл
  • Яйцо – 1 шт
  • Ванильный сахар – 10 гр
  • Мука – 130 гр
  • Какао – 20 гр
  • Разрыхлитель – 10 гр.

Пошаговый рецепт приготовления десерта:


1. Бананы разрезать вдоль.
2. Растопить на сковороде масло, включив медленный огонь. Сделать из тростникового сахара карамель.
3. Положить на нее бананы разрезом вниз и выключить плиту.
Смешать яйцо, масло, сахар, молоко и ванильный сахар. Взбить венчиком.
4. Потом добавить туда муку, какао и разрыхлитель, предварительно просеянные ситом, и замесить густое тесто.
5. Аккуратным слоем выложить на бананы, подровнять верх. 6. Закрыть крышкой сковороду и на 25 минут оставить на медленном огне.
7. По прошествии этого времени снять крышку, накрыть сковороду плоской тарелкой и перевернуть на нее получившийся торт. Чуть остудив, нарезайте ломтями и ешьте с удовольствием.

Благодаря любопытству дочери в семейном меню теперь есть потрясающий, легкий и безумно вкусный десерт.

Раньше мы давали рецепт нежного французского торта, на приготовление которого уйдет не более 10 минут.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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