Тающий во рту торт "Панчо": это невероятное лакомство сведет с ума

Тающий во рту торт "Панчо": это невероятное лакомство сведет с ума
Фото:freepik.com
Любители вкусных десертов будут в восторге

Не каждому придется по вкусу сухой магазинный торт. Если заказать или искать вкусный десерт нет времени, то поможет этот быстрый рецепт невероятно нежного тортика "Панчо". В составе простые ингредиенты, а с приготовлением справится даже новичок. 

Ингредиенты:

Яйца  —  6 шт, сахар  —  250 граммов, мука  —  200 г, какао 2 ст. л, сода  —  на кончике чайной ложки, жирная сметана  —  600г, сахарная пудра  —  150 г, ананасы консервированные  —  300 г, шоколад  —  одна плитка, жирные сливки  —  30 г. 

    Способ приготовления:

      1. Хорошо взбейте яйца с сахаром и добавьте в массу просеянную с содой муку. Консистенция должна быть как у густой сметаны.
      2. Разделите тесто на две формы, в которых будете выпекать, и в одну из них добавьте какао. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. 
      3. Из одного бисквита сформируйте корж, а второй нарежьте на кубики среднего размера. Таким же образом нарежьте ананасы. 
      4. Сметану необходимо взбить с сахаром до растворения кристалликов. 
      5. Коржи и кубики пропитайте сиропом из ананаса. Корж, который послужит основанием, намажьте кремом из сметаны. Затем выкладывайте слоями торт: кубики бисквита, ананасы, крем. 
      6. Торт необходимо поставить в холодильник для пропитки минимум на час, но лучше на ночь. 
      7. Перед нарезкой полейте торт растопленным со сливками шоколадом. Приятного аппетита!

      Ранее мы делились рецептом торта из двух ингредиентов.

      Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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