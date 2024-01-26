Халва оказалась неожиданно полезной для кишечника пожилых

Десерт имеет массу полезных свойств

Халва невероятно полезна для здоровья пожилых граждан, утверждает диетолог Елена Соломатина. По ее словам, продукт содержит клетчатку, которая благоприятно сказывается на работе кишечника.

Дополнительно халва "подкармливает" полезные кишечные бактерии, что тоже хорошо отражается на здоровье. Десерт очень богат витамином E – он считается одним из главных природных антиоксидантов, который продлевает молодость организму.

По словам диетолога, регулярное употребление халвы может помочь затормозить старение и препятствует развитию болезней сердца. Также в ней есть много кремния, который укрепляет кости, зубы, сухожилия.

"Если мы говорим о миндальной халве, то в ней много магния. Он необходим для костной системы, успокаивает, понижает давление, что важно для людей старшего возраста", – рассказала специалист.

Она утверждает, что у халвы есть и противопоказания. Например, ее не стоит есть людям, страдающим от инсулинорезистентности, сахарного диабета или ожирения.

Ранее специалисты рассказали, какие сладости запрещено есть абсолютно всем.