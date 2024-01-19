Богатейший человек в мире завтракает копеечным продуктом

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Культура завтрака в каждой стране своя. Где-то принято с утра есть кашу, где-то омлет или яичницу. Многие вообще завтракают бутербродами и кофе. Оказывается, один из самых богатых в мире мужчин не устраивает утреннюю трапезу в лучших традициях этикета, а предпочитает "детские" вкусности.
Многие состоятельные персоны, которые могут позволить себе лучшие продукты или завтраки в шикарных заведениях, приготовленные лучшими шеф-поварами, отличаются довольно скромными запросами в питании. А кое-кто так и вовсе "отрывается" за детские годы и вовсю уплетает сладости.
Илон Маск, похоже, не особо заботится о здоровье. В его утреннем меню нет ни фруктов, ни полезной овсянки, ни свежевыжатых соков. Весьма состоятельный человек завтракает копеечным продуктом: обычно жует на бегу сладкий пончик или вообще дешевый шоколадный батончик.
Один из крупнейших и знаменитых инвесторов Уоррен Баффет недалеко ушел от соседа по списку "Форбс" на тему пристрастий в еде: с удовольствием уплетает сладкое печенье, не упускает возможность съесть мороженое или перекусить гамбургером. 93-летний миллиардер обожает подростковые лакомства.
Впрочем, Билл Гейтс тоже завтракает не овсянкой и фрешем: его утро начинается тарелкой шоколадных хлопьев и бутылкой диетической колы, которую он пьет постоянно.
Ранее мы рассказывали, от каких продуктов на завтрак лучше отказаться, чтобы оставаться здоровым.
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