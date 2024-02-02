Простое и вкусное блюдо из рыбной консервы для всей семьи

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Рыбные консервы являются отличным компонентом для вкусного ужина, ведь из них можно приготовить массу вкусных и простых блюд. Например, сделать вкуснейшие макароны с томатным соусом и сыром – это идеальное сочетание покорит всю семью. Делимся рецептом.
1. Разогреваем на сковороде ложку растительного масла и выкладываем туда пару нарезанных томтиками зубчика чеснока. Убираем его, когда все подрумянится.
2. Затем жарим мелко нарезанный лук. Он должен стать мягким.
3. Добавляем туда тунца вместе с соком или маслом. Жарим 2-5 минут.
4. Выкладываем в сковороду томатную пасту. И вливаем примерно 150 мл воды. Солим, перчим, добавляем базилик и сахар по вкусу.
5. Тушим все в течение 10 минут.
6. Варим макароны. И после готовности смешиваем со смесью тунца и томатной пасты.
7. Украшаем все тертым сыром.
Приятного аппетита!
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