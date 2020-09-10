Танцы Малышевой прокомментировал психиатр

По мнению специалиста, методика телеведущей бесполезна

В одном из выпусков программы "Жить здорово" Елена Малышева исполнила танец, якобы помогающий восстановить память. Врач-психиатр прокомментировал методику телеведущей.

По словам Станислава Полторака, если мозг человека имеет какие-то отклонения, провоцирующие ухудшение памяти, то подобный танец – это бесполезная трата времени. Нарушения работы мозга могут быть вызваны серьезной травмой или сосудистыми заболеваниями, передает Федеральное агентство новостей.

Однако если память начала ухудшаться из-за переутомления или частого стресса, то улучшить ситуацию можно. В этом случае на помощь приходит хореотерапия, использующая танцевальные движения в целях профилактики заболеваний. Но, как отметил врач-психиатр, танец Малышевой непригоден и в этом случае.

Ранее появились слухи о том, что Малышева ушла с Первого канала. Это было связано с тем, что свежих выпусков народной передачи "Жить здорово" некоторое время не было. Елена Васильевна во время прямого эфира в Инстаграм опровергла все слухи.

Недавно телеведущая сообщила своим поклонникам радостную новость. Малышева рассказала, что в их семье произошло пополнение. Внучку звездной бабушке подарила жена старшего сына Елены Васильевны Юрия. У телезвезды есть еще два внука от этого же сына.