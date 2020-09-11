Кинозвезды поскандалили из-за песни

Валентин Гафт и Людмила Иванова серьезно поссорились во время работы в "Современнике", дело даже дошло до драки. О конфликте между звездами вспомнил Стас Садальский.

Актер рассказал, что Иванова, которая была его подругой, играла не только в театре и кино, но и писала стихи. Так, именно она является автором знаменитого "Весеннего танго" Анны Герман. Эта песня и стала причиной конфликта с Гафтом.

Дело в том, что актриса из "Служебного романа" предложила исполнить композицию сначала Олегу Далю, а затем и Валентину Гафту. Последний пришел в восторг, назвав текст потрясающим и гениальным.

Однако процесс затянулся – Гафт за песню так и не взялся. Тогда актриса показала ее Любови Добржанской, известной по "Иронии судьбы". Услышав исполнение композиции другой артисткой в театре, Гафт во время первой же паузы ворвался в гримерку Ивановой, бешено матерясь.

"Я тебя уничтожу",

– сказал актер и набросился на кинозвезду с кулаками. Ивановой после этого сделали выговор, а спустя некоторое время артисты помирились, рассказал Садальский на своем Ютуб-канале.

Жизнь Валентина Гафта, которому недавно исполнилось 85 лет, не была простой. Актер перенес череду разводов и смерть дочери. Подробнее – в материале "Утро.ру".