Не похоронить и не попрощаться: СМИ рассказали о "потерянных" в крематориях звездах

Не похоронить и не попрощаться: СМИ рассказали о "потерянных" в крематориях звездах
Валентина Легкоступова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Медиа вспомнили российских знаменитостей, которых не смогли захоронить с честью

Недавняя смерть Валентины Легкоступовой не обошлась без череды скандалов – после церемонии прощания с артисткой в СМИ  появилась информация о том, что ее прах выбросили на помойку.

Впрочем, утверждают медиа, покойная звезда – далеко не первая и не последняя, кого лишили "человеческих похорон".

Схожая история произошла с певцом Дмитрием Хворостовским – в завещании артист попросил его кремировать и похоронить пепел в двух местах – Красноярске и Москве. "Сибирскую часть" никто не увидел – прах куда-то затерялся, а на следующий год капсулу захоронили на территории Сибирского государственного института искусств.

Не обошел такой участи участник "Иванушек" Олег Яковлев. На протяжении нескольких недель ничего не было слышно о его похоронах – даже на сороковой день. Позднее его возлюбленная Александра Куцевол заявила, что не могла договориться о месте погребения – хотела Ваганьково, а получила Троекуровское. Женщине не удалось получить разрешение у правительства Москвы. А для красивого памятника близкие покойного музыканта влезли в долги.

Не менее жуткая история произошла с артисткой Мариинки Ольгой Искандеровой, которую сбил в 2018 году мчащийся на бешеной скорости автомобиль. Тело женщины отвезли в морг и благополучно о нем забыли – забирать тело было некому, супруг скончался еще в 90-х. А о смерти соседи узнали, когда жалобно мяукал ее голодный кот. Кремацию взял на себя обнаружившийся дальний родственник, сообщает Daily Storm.

Ранее сообщалось, что погибший после продолжительной борьбы с болезнью Александр Числов был похоронен на кладбище в Юхнове, расположенном в Калужской области. Однако близкие намерены перевезти тело артиста в Балашиху, перезахоронив на Николо-Архангельском кладбище.

Егор МАЛКОВ

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