Смерть артиста обернулась скандалом

Погибший после продолжительной борьбы с болезнью Александр Числов был похоронен на кладбище в Юхнове, расположенном в Калужской области. Однако близкие намерены перевезти тело артиста в Балашиху, перезахоронив на Николо-Архангельском кладбище.

Сам Числов еще при жизни жаловался, что близкие намерены его отравить, чтобы получить квартиру. Перед смертью он отказывался есть из-за страха, что что-то подсыпают в еду.

У актера был ВИЧ, однако, по его словам, как мог заразиться не знает. Александр заранее собирал близких, чтобы попрощаться с ними. В итоге, звезда эпизодов ушел из жизни в 54 года.

После смерти артиста квартира досталась его племяннице Свете. Отвоевывать право на недвижимость ей пришлось через суд сообщает Starhit. Именно она сейчас занимается вопросом перезахоронения артиста, но из-за трудностей с документами никак не может это сделать.

Напомним, в конце августа 2019 года Числов умер после обострения пневмонии. У актера, по некоторым данным, были проблемы с психическим здоровьем из-за длительного злоупотребления алкоголем.

Актер сыграл в картине "Дальнобойщики 2", "Папиных дочках", "Самом лучшем фильме 2" и "Легенде №17".