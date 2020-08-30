Останки актера "Дальнобойщиков" намерены вытащить из могилы

Останки актера "Дальнобойщиков" намерены вытащить из могилы
Александр Числов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Смерть артиста обернулась скандалом

Погибший после продолжительной борьбы с болезнью Александр Числов был похоронен на кладбище в Юхнове, расположенном в Калужской области. Однако близкие намерены перевезти тело артиста в Балашиху, перезахоронив на Николо-Архангельском кладбище. 

Сам Числов еще при жизни жаловался, что близкие намерены его отравить, чтобы получить квартиру. Перед смертью он отказывался есть из-за страха, что что-то подсыпают в еду. 

У актера был ВИЧ, однако, по его словам, как мог заразиться не знает. Александр заранее собирал близких, чтобы попрощаться с ними. В итоге, звезда эпизодов ушел из жизни в 54 года.

После смерти артиста квартира досталась его племяннице Свете. Отвоевывать право на недвижимость ей пришлось через суд сообщает Starhit. Именно она сейчас занимается вопросом перезахоронения артиста, но из-за трудностей с документами никак не может это сделать. 

Напомним, в конце августа 2019 года Числов умер после обострения пневмонии. У актера, по некоторым данным, были проблемы с психическим здоровьем из-за длительного злоупотребления алкоголем. 

Актер сыграл в картине "Дальнобойщики 2", "Папиных дочках", "Самом лучшем фильме 2" и "Легенде №17". 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Запад перечислил Лукашенко свои условия по протестам в Белоруссии

От Минска требуют провести новые выборы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей