Родственники борются на двухкомнатную квартиру в Москве

Александр Числов скончался в августе 2019 года. Но имущество артиста делят до сих пор. Мать советской знаменитости считает, что квартиру, которую он незадолго до страшной смерти продал племяннице, должна достаться ей. Теперь она судится за квартиру, пытаясь признать сделку недействительной.

Двухкомнатную квартиру Числов продал своей родственнице, с который был очень близок. С матерью артист, как пишет "МК", общался нечасто – она жила не в Москве.

Свое жилье Александр Числов решил продать после того, как узнал, что завещание можно оспорить.

"Сначала Александр хотел просто передать квартиру Светлане. Еще в 2013 году он написал завещание, где изложил свою последнюю волю. После этого он узнал, что завещание может быть оспорено, и решил продать квартиру племяннице, так как стал нуждаться в деньгах", – прокомментировала ситуацию подруга Числова.

Сама племянница, которая сейчас владеет квартирой, до сих пор обижена на Андрея Малахова. В его передаче обсуждался диагноз артиста, хотя сам он, как утверждает родственница Числова, не хотел устраивать шоу.

"Пытаться объявить его пьяницей и дураком – это значит окончательно опорочить память и имя актера", – цитирует слова племянницы журналисты.