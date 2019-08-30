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Малахов проигнорировал страшную смерть Числова

Малахов проигнорировал страшную смерть Числова
Андрей Малахов. Кадр youtube.com
После эфира, во время которого умоляли о помощи актеру, шоумен будто позабыл о нем

Андрей Малахов, который не так давно всем своим видом показывал, как сострадает попавшему в ужасное положение Александру Числову, никак не отреагировал на известие о смерти актера. Он рассказывает о свадьбе и беспокоится о судьбе пчел.

"Моя коллега по каналу Елена Ландер вышла замуж!... вечером в 17:25 – расследование недели -  почему в России гибнут пчелы и кто на этом зарабатывает? Наши корреспонденты отправились на поля страны", – как ни в чем не бывало сообщил он в соцсети под фото с ведущими утреннего шоу и попросил зрителей не пропустить новый выпуск его программы.

При этом даже не упомянул о трагедии талантливого артиста и не выразил ни сочувствия, ни соболезнования близким.

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Публикация от Андрей Малахов (@malakhov007)

Подписчики стали живо обсуждать новости от телеведущего. Одни удивлялись переменам в личной жизни его коллеги и поздравляли ее, другие спорили, насколько важны в нашей жизни пчелы: "Разошлась и снова вышла замуж! Как только люди все успевают?", "Живут пчелы – живут люди. Вот и проблема", "Очень серьезная тема... Ванга предсказывала.. Когда умрут последние пчелы, через пять лет после этого, умрет все человечество... А все к тому и идет... Загадили планету".

Утром 29 августа в реанимации одной из московских больниц умер известный актер Александр Числов. За несколько дней до этого о его плохом состоянии говорили в программе "Прямой эфир" Андрея Малахова. Перед смертью с известным актером происходило что-то странное – он жаловался, что его хотят отравить, и говорил, будто его обокрали пришельцы из космоса. 

Кроме квартиры у Числова ничго не было. А из близких родственников – только старая мать и племянница. И хоронить актера, по словам друга, совсем не на что.

Фоторепортаж
Известный российский актер умер после эфира у Малахова
Александр Числов. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Александр Числов. Кадр из сериала &#34;Отдел&#34; (2015)
Александр Числов. Кадр из сериала &#34;Как развести миллионера&#34; (2014) Александр Числов. Кадр из фильма &#34;Сто дней до приказа...&#34; (1990) Александр Числов. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Полина ДОРОЖКИНА
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