София и Анатолий Евдокименко живут за границей

Внуки Софии Ротару стали совсем взрослыми – младшей дочери Руслана Евдокименко в мае исполнилось 19 лет. Родственники знаменитой певицы живут отдельно от семьи – Анатолий и София уехали за границу. Чем сейчас занимаются и как выглядят наследники сына "хуторянки" – в материале "Утро.ру".

В этом году Анатолию исполнилось 26 лет. Молодой человек учился в английской школе, а после поступил в Лондонский колледж искусства и дизайна. Однако внук Ротару выбрал музыку: последние несколько лет он работает диджеем, передает Grazia.

А вот София живет и учится в Нью-Йорке. Девушка поступила в Новую школу дизайна – престижный американский университет. Тем не менее Евдокименко, как и брат, тоже решила строить музыкальную карьеру. Ранее она работала моделью и даже участвовала в модных показах.

В этом году София и Анатолий приезжали на 73-летие своей знаменитой бабушки в Киев. Родственники устроили Ротару домашний праздник, а после поделились и семейными снимками.

Ранее внучка Ротару призналась: в США у нее появился возлюбленный. Свадьбу София пока не планирует, но возраст и имя своего молодого человека она предпочла оставить в тайне.