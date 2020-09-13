Артист связал это с роковой ошибкой Ельцина

После отдыха в Крыму Юрий Лоза продолжает делиться впечатлением о полуострове со своими поклонниками. Артист признается – далеко не все ему понравилось, а некоторые вещи и вовсе шокировали. К примеру он привел "последствия правления" Украины.

Композитор рассказал, что вкладывать в развитие региона придется очень много. За то время, что Крым вернулся к России ликвидировать все последствия не удалось. По его словам, в Керчи сейчас стоят дикие пляжи, на которых в годы СССР были, пусть и не самые презентабельные, но пансионаты.

"Сейчас они не функционируют, разрушаются и смотрят пустыми глазницами окон на месяцами не убираемые мусорные свалки", – пишет Лоза.

Дороги, построенные еще при Союзе, пришли в полную негодность, отметил артист, указав, что "будто только вчера тут отбомбились "мессеры".

Как заявил Юрий Лоза, Украина абсолютно ничего не вкладывала в развитие региона, 23 года занимаясь "варварским грабежом", а также намеренным уничтожением региона.

"Первая мысль – если бы в 91-м недальновидный Ельцин забрал Крым обратно и снова присоединил его к России (на что безусловно готов был согласиться рвавшийся к независимости Кравчук), в здешних местах сохранилась бы вся инфраструктура, ставшая со временем сетью вполне приличных российских курортов", – заключил артист.

Ранее Лоза высказался о "реальном" положении дел в Крыму.