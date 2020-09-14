"Очень его не хватает": дочь показала редкое фото с Задорновым

"Очень его не хватает": дочь показала редкое фото с Задорновым
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наследница поспорила с известным высказыванием отца

Елена Задорнова, которая уже много лет живет на Мальте, порассуждала на тему эмиграции. Дочь сатирика опубликовала с ним архивный снимок и процитировала его высказывание. Однако наследница согласилась не со всеми словами Михаила Задорнова.

На фотографии девушка сидит за столом, ее задумчивый взгляд устремлен вдаль. Справа от дочери стоит и сам сатирик – он смотрит на Елену, слегка облокотившись на высокую тумбу. Снимок появился в "Инстаграм".

Задорнова привела слова отца о том, что не нужно уезжать из России, чтобы жить в цивилизованной стране. Юморист считал: необходимо меняться в лучшую сторону самому.

Дочь артиста же написала, что родину можно любить, находясь и в другой стране. Девушка добавила: употребление алкоголя и прочие вредные привычки – личное дело каждого. А вот от советов другим людям пора воздержаться, считает она.

"Что правда то правда, ваш отец был умный мужик, очень его не хватает", "Золотые слова", "Хочется, чтобы все люди думали как твой папа, как ты", "Правильно сказано", – согласились подписчики с Еленой. Многие вспомнили и о ее отце: напомним, сатирик скончался в ноябре 2017 года после долгой болезни.

Ранее "Утро.ру" писало, как живут близкие сатирика после его смерти.

Карина СИРАЗОВА

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