Телеведущая готовится стать мамой в четвертый раз, решили в Сети

Юлия Барановская побывала на дне рождении главы телеканала "Муз-ТВ" Армана Давлетьярова. Для мероприятия артистка выбрала обтягивающее платье в пол с открытой спиной. Звезда опубликовала кадры с праздника в соцсетях, а вот внимательные подписчики отметили: она ждет ребенка.

Ведущая шоу "Мужское/женское" показала видео, на котором она предстала во всей красе. Барановская покрутилась перед камерой, продемонстрировав черное блестящее платье со всех сторон. Помимо открытой спины в наряде была еще одна интересная деталь – разрез до самого бедра.

Артистка поделилась, что праздник прошел весело и душевно. На дне рождении также были Дима Билан, дуэт "2Маши", Митя Фомин и другие популярные звезды.

Некоторык подписчики обратили внимание на фигуру Барановской. "Беременна", – написали в комментариях.

Однако внимание многих все же привлек наряд телеведущей. Бывшей Андрея Аршавина сделали множество комплиментов, отметив роскошный внешний вид артистки: "Платье – бомба. Выглядите шикарно", "Куколка! Красотка невероятная!", "Очень гармонично и изысканно".

Напомним, что слухи о четвертой беременности Барановской появляются не впервые. Недавно Юлия заявила, что пока не планирует становиться мамой снова. При этом ранее телеведущая признавалась: в будущем она хотела бы родить еще одного ребенка.