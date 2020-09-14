"Зачем вы глумитесь": Кудрявцеву заплевали за ролик с покойным народным артистом СССР

"Зачем вы глумитесь": Кудрявцеву заплевали за ролик с покойным народным артистом СССР
Лера Кудрявцева. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Ведущая примерила на себя образы звезд и поплатилась

В последнее время особой популярностью пользуются приложения для смартфонов по замене лиц. Одним из них воспользовалась Лера Кудрявцева, чтобы посмотреть, как бы она выглядела, если бы была Юрием Никулиным, Софией Ротару или Ким Кардашьян. 

Видео в непривычных амплуа телеведущая выложила на своей странице в "Инстаграм". Известные артисты с лицом Кудрявцевой исполнили знаменитые песни. Однако далеко не все отнеслись к этому поступку с юмором.

Часть подписчиков решила, что Кудрявцева поступает неправильно и оскорбительно.

"С вами все в порядке или вы просто дура?", "Мне не понравилось, жутковато как-то", "Зачем вы глумитесь над Никулиным? Вы же не спросили его об этом", "Не смешно и не умно", "Жуть", "Некрасиво поступила",

– написали пользователи социальной сети. 

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Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

Другую часть фанатов такие видео наоборот развеселили. Многие отметили, что Никулин в исполнении Кудрявцевой даже похорошел. "А Никулин как будто накрашен, не замечала в фильме", "Никулин из вас шикарен","Красавица! София Ротару вообще зачетная", "Красавица в любом образе", – поддержали ведущую в комментариях. 

Ранее Сергей Лазарев публично подшутил над своей бывшей возлюбленной. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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