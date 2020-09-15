Супруги позируют вместе с юной Орбакайте

Алла Пугачева была замужем пять раз. От первого брака с цирковым артистом Миколасом Орбакасом звезда родила дочь Кристину, которая также стала известной певицей. В Сети появилось редкое фото Примадонны с ее первым супругом. Кадр опубликован на фан-странице Орбакайте в "Инстаграм".

Орбакас и Пугачева прожили вместе недолго и развелись в 1973 г. – дочери было всего два года. Снимок же был сделан с уже повзрослевшей Кристиной в начале 1980-х в Литве, на родине отца.

В комментариях отметили, что бывшие супруги выглядят счастливыми и беззаботными:

"Какие все жизнерадостные!", "Очень хорошая фотография, душевная!", "На отца очень похожа", "Немного грустно", "Молодые", "Милые и настоящие".

Напомним, что Пугачева впервые вышла замуж в 1969 году. Примадонна взяла фамилию первого мужа и все четыре года брака была Аллой Орбакене. Однако на концертах молодая артистка по-прежнему выступала под своей девичьей фамилией.

Сейчас певица уже девять лет счастлива в браке с Максимом Галкиным. Вместе же они, как говорили сами звездные супруги, порядка 20 лет. Артисты воспитывают двоих детей – Лизу и Гарри, которые недавно пошли в первый класс.

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